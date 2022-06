Ragazza posa in topless nella fontana di piazza della Repubblica, mentre l’amico ci urina dentro Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale, ma i due protagonisti della vicenda si erano già allontanati.

A cura di Redazione Roma

Una ragazza fa il bagno in topless nella fontana di piazza della Repubblica, un suo amico ci urina dentro. Questo è quanto successo a Roma la scorsa sera, vicino al centro storico. In un video, diffuso dalla pagina social Welcome to Favelas, si vedono i due in intimo bianco nella fontana: lei in posa come se la stessero fotografando, lui perfettamente a suo agio come se fosse nel bagno di casa sua. Nel video si vede un passante avvicinarsi ai ragazzi e dirgli qualcosa, molto probabilmente di uscire dalla fontana. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, che hanno identificato quattro persone, nessuna delle quali però avrebbe qualcosa a che fare con quanto accaduto. I due protagonisti della vicenda, infatti, sembra si siano dileguati prima dell'arrivo dei caschi bianchi.

Topless e bisogni nella fontana di Repubblica: interviene la polizia locale

Non è chiaro se i giovani sorpresi all'interno della fontana di piazza della Repubblica fossero turisti o residenti. Certo è che il gesto, completamente senza senso, ha suscitato lo sdegno da parte di molti. Non tanto per la ragazza in topless, quanto per l'amico che ha voluto urinarci dentro. Un gesto incomprensibile, che ha fatto indignare le persone che hanno assistito alla scena e quelle che hanno appreso dell'accaduto aprendo il video di Welcome to Favelas. Non è detto che la polizia locale non riesca a identificare i protagonisti del gesto: il video diffuso sui social è molto sgranato, ma non è escluso che vi siano telecamere di sorveglianza in zona che abbiano ripreso la scena e il momento dell'allontanamento dei due giovani.