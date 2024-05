video suggerito

“Ho fame, mi aiuti”, 91enne invita per pranzo a casa una donna che lo rapina: arrestata Dovrà rispondere di rapina aggravata una 34enne arrestata all’Esquilino. Ha rubato 900 euro ad un anziano, che l’aveva invitata a pranzo a casa, portandogli via 900 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Ha rapinato un anziano, che l'aveva invitata a casa, preparandole da mangiare. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato una trentaquattrenne per il reato di rapina aggravata e l'hanno portata nella casa circondariale di Rebibbia. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto in carcere, come richiesto dalla Procura.



I fatti risalgono ai giorni scorsi e sono accaduti in un'abitazione in zona Esquilino a Roma. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine l'uomo, un anziano di novantuno anni, era nei pressi della stazione Termini, quando la donna gli si è avvicinata, chiedendogli dei soldi, perché aveva fame. L'anziano, spinto dalla compassione, l'ha invitata a pranzo.



Minaccia l'anziano con un coltello e scappa con 900 euro

Una volta arrivati nell'appartamento poco distante dallo snodo romano, la donna ha iniziato a rovistare all’interno di armadi e cassetti. L'anziano accorgendosene, le ha detto di andarsene. Lei ha afferrato un coltello e lo ha minacciato, scappando con 900 euro, che aveva trovato nascosti in un cassetto.

L'anziano ha subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, che hanno preso la denuncia e raccolto tutti gli elementi utili per risalire all'identità della donna. L'hanno trovata dopo poche ore in via Amendola, grazie alle descrizioni date dalla vittima e alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.