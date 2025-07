Chi era Sara Sforzini, la donna trovata morta a casa di una famiglia a Manziana

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Sara Sfrozini e la villetta in via Santa Severa a Manziana in cui è stata trovata morta

Si chiamava Sara Sforzini la donna trovata morta a casa di una famiglia a Manziana sabato scorso 5 luglio. La vicenda accaduta nel Comune della provincia di Roma ha ancora i contorni da definire. La quarantaduenne abitava a Oriolo Romano paese confinante in provincia di Viterbo, ed era una persona molto conosciuta in zona. Ciò che è certo è che di notte è entrata all'interno di una villetta al civico 10 di via Santa Severa e il suo cadavere è stato portato via in un sacco nel pomeriggio di sabato scorso, diretto all'Istituto di Medicina legale del Policlinico Agostino Gemelli.

Una morte sulla quale indagano i carabinieri della Compagnia di Bracciano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Il pubblico ministero di turno ha aperto un'inchiesta per morte accidentale. Un atto necessario, per disporre l'autopsia sulla salma della donna, per chiarire le cause esatte del decesso. Al momento non risulta alcun fermo, né ci sono sospettati.

Secondo quanto ricostruito finora Sara ha raggiunto la villetta di Manziana di sera. Dentro vive una famiglia. Non è chiaro cosa sia accaduto durante la notte. Ciò che sappiamo è che sabato mattina è arrivata una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta di un'ambulanza. Nell'abitazione è giunto il personale sanitario, pronto a trasportare la donna in ospedale, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti sul posto i carabinieri della stazione di Manziana e della Compagnia di Bracciano, che hanno transennato e chiuso al traffico la strada.

Via Santa Severa a Manziana

Ieri mattina sono arrivati il magistrato di turno della Procura di Civitavecchia e il medico legale. Dai primi accertamenti sul cadavere non risultano segni di violenza, che possano far pensare ad un delitto. Le indagini sono in corso e gli investigatori mantengono la massima riservatezza su quella che sembra una dinamica dei fatti ancora tutta da ricostruire. Al momento non si esclude alcuna pista, tra le ipotesi del decesso c'è un malore causato dall'assunzione di droga. Ma saranno i risultati degli esami tossicologici a confermarlo o smentirlo. Come appreso da Fanpage.it però pare che i militari non abbiano trovato sostanze stupefacenti in casa, né oggetti utili alla loro assunzione.

Gli investigatori hanno svolto tutti gli accertamenti necessari al caso, acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona e hanno ascoltato varie persone, come da prassi, compresa la coppia che abita nella villa. Non ci sono persone fermate né sospettate. Fondamentali nelle indagini si riveleranno i risultati degli esami autoptici, che chiariranno definitivamente se la donna sia stata colta da un malore improvviso, oppure se la sua morte sia da ricondurre ad altro reato.