Truffano un’anziana rubandole 12mila euro, fermati due 15enni: stavano scappando a bordo di un’auto

A cura di Natascia Grbic

Due ragazzini di quindici anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Marcellina con l'accusa di truffa nei confronti di una donna anziana di 81 anni. I due, approfittando della buona fede della donna, le hanno rubato circa 15mila euro in gioielli – tra cui una medaglia commemorativa dei venticinque anni di lavoro del marito defunto – e 850 euro in contanti.

L'episodio è avvenuto a Marcellina, piccolo comune alle porte di Roma. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due quindicenni hanno truffato la donna con la scusa del ‘finto incidente': le hanno telefonato fingendo che la figlia aveva causato un brutto incidente, per il quale avrebbe dovuto pagare 12mila euro. Dopo averla spaventata, e per evitare che contattasse qualcuno, tra cui le forze dell'ordine, hanno cominciato a tenerla molto al telefono, facendo diverse chiamate in cui si fingevano un ‘avvocato' e un ‘maresciallo dei carabinieri di Tivoli'. Si sono poi recati alla sua abitazione, prendendo tutti i gioielli che c'erano in casa – tra cui la medaglia del marito morto – e 850 euro in contanti.

I due ragazzini si erano poi allontanati velocemente. Sono stati scoperti perché una pattuglia di carabinieri li ha notati mentre guidavano in modo spericolato la macchina, e hanno quindi deciso di fermarli. Per non essere controllati, sapendo che a bordo avevano la refurtiva, sono fuggiti, imboccando una strada contromano. I militari hanno bloccato l'auto, dove hanno trovato i gioielli e gli oggetti preziosi della donna, oltre ai soldi. Dal nome sulla medaglia sono riusciti a risalire alla vittima, alla quale è stata consegnata tutta la refurtiva. I due 15enni, invece, sono stati portati nel carcere minorile di Casal del Marmo.