Sulle auto a noleggio per le consegne di coca e crack: 7 arresti tra Talenti, Tufello e San Basilio Sette arresti nelle ultime ore a Roma, nei quartieri di San Basilio, Talenti e Tufello. Tutti i pusher fermati si trovavano a bordo di auto a noleggio.

A cura di Natascia Grbic

Sette persone sono state arrestate nelle ultime ore dai carabinieri a Roma, nei limitrofi quartieri di Tufello, San Basilio e Talenti. Tutte e sette sono state sorprese con le dosi di sostanze stupefacenti a bordo di auto a noleggio: uno stratagemma usato dalle organizzazioni criminali per evitare di essere rintracciati, dato che di solito vengono affittate usando dei prestanome. E, con la formula delle ‘consegne' a domicilio, è sempre più richiesto ai pusher di spostarsi, invece di rimanere staticamente nella stessa piazza di spaccio.

A Talenti un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato a bordo di un'auto a noleggio con all'interno 280 euro in contanti e cinque dosi di cocaina. A viale Jonio, invece, un 33enne aveva nell'auto quasi cento dosi di crack, oltre a 840 euro.

A San Basilio, un 59enne originario di Napoli è stato fermato in via Ave Ninchi con quindici dosi di cocaina, mentre un 46enne è stato sorpreso in via Crappi con cinque dosi di cocaina e quattro di crack. Stessa dinamica al Tufello, dove un 55enne è stato fermato in macchina con dodici dosi di crack e 550 euro in contanti, mentre in via Monte Massico, due ragazzi di 19 anni sono stati fermati a bordo di una macchina a noleggio con una dose di crack e cinque di cocaina, oltre a quasi 400 euro in contanti.

Tutti gli arrestati sono stati portati in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Non è chiaro, almeno per il momento, se facciano parte di un gruppo criminale più largo o se fossero cani sciolti: le indagini sono in corso, e nei prossimi giorni saranno ascoltati dai giudici in modo da fornire la loro versione dei fatti.