Truccava le slot machine per non far vincere i giocatori: titolare del bar e due tecnici a processo I tre avrebbero truffato i clienti che giocavano alle slot machine per quasi 9mila euro. Avevano modificato l’algoritmo della scheda madre per abbassare le vincite.

A cura di Natascia Grbic

Frode informatica: questo il reato di cui devono rispondere la titolare di un bar della periferia romana e due tecnici di una ditta fornitrice di slot machine. Tutti e tre sono finiti a processo con l'accusa di aver manomesso la scheda madre delle macchinette che si trovavano nel bar, in modo da ridurre al minimo le vincite dei clienti. Che continuavano a giocare per ore, senza nessuna possibilità di moltiplicare il proprio denaro. Secondo chi indaga, i tre avrebbero avuto così un profitto di quasi 9mila euro.

La notizia è riportata da Il Messaggero. La frode è stata scoperta da un controllo di routine delle forze dell'ordine, durante il quale è stata notata la manomissione delle slot machine. I due tecnici, infatti, avrebbero tolto la scheda madre dalle macchinette per modificarne l'algoritmo che prevede una vincita dopo un certo numero di giocate. Quel numero era stato alzato di molto: era praticamente impossibile quindi, per gli avventori del bar, poter vincere.

A proporre ai tecnici della ditta la frode, sarebbe stata la titolare del bar. La donna aveva noleggiato le macchinette per inserirle nel suo locale, così che i clienti – oltre al caffè – fossero attratti dalla possibile vincita di soldi facili. D'altronde, in una città come Roma, sono tanti a soffrire di ludopatia, e non è difficile trovare qualcuno che si sieda di fronte a quelle slot dalle immagini colorate. In questo caso, si è andato molto oltre la voglia di lucrare, truffando addirittura i clienti per spartirsi i proventi dei guadagni illeciti dalle slot machine. Il denaro, che è stato trovato dalle forze dell'ordine durante il controllo, è stato sequestrato.