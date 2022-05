Trovato il telefono di Fabio, l’operaio morto alla Farnesina: era in cima alla cabina ascensore Sono stati disposti accertamenti sul telefono di Fabio, l’operaio morto il 27 aprile alla Farnesina. Oggi si sono tenuti i funerali del 39enne, a cui hanno partecipato centinaia di persone.

A cura di Natascia Grbic

Si sono tenuti oggi i funerali di Fabio Palotti, l'operaio di 39 anni morto lo scorso 27 aprile mentre stava lavorando al ministero degli Esteri. Centinaia le persone accorse per l'ultimo saluto, tra palloncini giallorossi e sciarpe della Roma che coprivano la bara. E mentre le esequie si svolgevano nella parrocchia di San Bonaventura a Torre Spaccata, i carabinieri continuano a indagare sulla morte dell'uomo. Accertamenti sono stati disposti non solo sull'ascensore e sulla manopola utilizzata per il blocco, ma anche sulla formazione dell'operaio. Ciò che gli inquirenti vogliono verificare, è che fosse adeguata al tipo di intervento da realizzare. Accertamenti sono in corso anche sul protocollo dell'azienda, che per gli interventi di manutenzione ordinaria prevede un solo operaio in turno, e sul badge in possesso di Palotti.

Morte Fabio Palotti, s'indaga per omicidio colposo

È notizia di oggi poi, che è stato ritrovato il telefonino della vittima: si trovava sopra la cabina dell'ascensore. Sul cellulare è stata disposta una perizia informatica per vedere se vi siano elementi utili alle indagini. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Una dipendente della Farnesina ha sentito l'operaio urlare prima dell'incidente, e ha chiamato i carabinieri, che però non hanno trovato nessuno all'interno dell'edificio. L'autopsia ha stabilito che il 39enne è morto sul colpo: non si sarebbe potuto salvare in ogni caso, l'impatto con l'ascensore è stato devastante per Fabio, che ha provato a salvarsi nascondendosi in un'intercapedine larga venti centimetri.