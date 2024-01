Trova un petardo per terra che gli esplode fra le mani: ferito al volto un 15enne Lo ha raccolto e ha provato a riaccenderlo. Il petardo, però, gli è scoppiato fra le mani, ferendolo al volto: trasportato d’urgenza al policlinico Casilino, ora è stato trasferito al Bambino Gesù. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

È successo alle 18 del pomeriggio di oggi, venerdì 5 gennaio 2023, in viale Giorgio Morandi, nel quadrante est della capitale. È qui, fra i quartieri del Quarticciolo e Colli Aniene che un quindicenne ha trovato un petardo inesploso e lo ha raccolto. Il botto gli è scoppiato mentre lo teneva fra le mani, provando a riaccenderlo. L'esplosione ha raggiunto al volto l'adolescente che è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso.

L'arrivo al pronto soccorso

Il ragazzo è stato immediatamente portato verso il vicino Policlinico Casilino, a circa quattro chilometri di distanza dall'esplosione. A scortare la macchina a bordo della quale si trovava il giovane, una gazzella dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Una volta arrivato in ospedale, è stato preso in cura dai medici e dagli infermieri del pronto soccorso. Non sembra essere in gravi condizioni. Dopo le prime cure, però, è stato deciso il trasferimento dell'adolescente, che ora si trova all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Monte Sacro hanno aperto un fascicolo: i militari stanno svolgendo ulteriori indagini per cercare di chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Botti di Capodanno: 16 persone ferite nella prima notte di gennaio

Un bollettino nero quello di quest'anno per quanto riguarda i botti di Capodanno. Il quindicenne è solo una delle tante persone rimaste ferite a Roma in questi primi cinque giorni di 2024. Soltanto nella notte fra San Silvestro e il primo gennaio si sono contate sedici persone ferite per i petardi: due uomini, in particolare, hanno perso le mani a seguito dell'esplosione dei botti.