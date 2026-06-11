Su via Ostiense a Roma in tuta mimetica e con coltello da 50cm: arrestato 68enne

L’uomo è stato fermato dai carabinieri mentre percorreva a piedi via Ostiense in tuta mimetica e con un coltello agganciato al fianco.

Camminava con una tuta mimetica addosso e un coltello lungo mezzo metro agganciato al fianco. Non è il set di un film d'azione americano, ma via Ostiense a Roma. Qui, nella tarda serata di mercoledì 10 giugno, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roma Ostia hanno fermato e arrestato un uomo di 68 anni che camminava lungo la strada in con questo particolare equipaggiamento.

In tuta mimetica su via Ostiense, al fianco un coltello da 50 centimetri

L'episodio è avvenuto intorno alle 23. Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia ha notato l'uomo mentre camminava a piedi lungo l'importante arteria che collega Roma al litorale. A richiamare l'attenzione dei militari è stato inizialmente il suo abbigliamento, una tuta mimetica, ma soprattutto la presenza di un grosso coltello portato in modo ben visibile alla cintura.

I carabinieri hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo. Una volta bloccato e disarmato, hanno accertato che l'arma bianca aveva dimensioni particolarmente rilevanti: 50 centimetri di lunghezza complessiva, di cui 30 costituiti dalla sola lama. Secondo quanto riferito dall'Arma, il 68enne non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione plausibile sul motivo per cui stesse trasportando il coltello. Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato che l'uomo aveva già precedenti per fatti analoghi.

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L'arma è stata sequestrata e l'uomo è stato arrestato con l'accusa di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Al termine delle procedure è stato sottoposto agli arresti domiciliari, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. L'episodio si inserisce nell'ambito delle attività di controllo del territorio svolte quotidianamente dalle forze dell'ordine sul litorale romano e nelle principali arterie di collegamento con la Capitale.