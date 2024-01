Capodanno 2024, a Roma 16 persone ferite a causa dei botti: gravi due uomini, hanno perso le mani A Roma sedici persone sono rimaste ferite la notte di Capodanno per incidenti legati ai fuochi d’artificio. Due uomini sono ricoverati in gravi condizioni al Gemelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Sono sedici le persone rimaste ferite a Roma e provincia per i festeggiamenti legati al Capodanno. In particolare due uomini sono in condizioni gravi a causa di incidenti con i fuochi d'artificio: uno è avvenuto a Guidonia, l'altro a Valcanneto. Entrambi sono stati ricoverati al Policlinico Gemelli in codice rosso, dove sono stati presi in carico dai medici. A quanto si apprende, hanno perso entrambe le mani. Si tratta in entrambi i casi di due ragazzi molto giovani, hanno 24 e 25 anni e al momento sono ancora in ospedale, ricoverati in prognosi riservata.

Un altro ragazzo di appena vent'anni, sempre originario di Roma, ha perso la mano mentre stava accendendo un petardo a una festa in casa di amici a Pacentro, comune in provincia de L'Aquila. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata terribile: portato in ospedale, i medici gli hanno dovuto amputare l'arto.

Si aggrava il bilancio della notte di Capodanno, che in diverse città d'Italia ha visto il verificarsi di numerosi incidenti, diversi dei quali gravi. La situazione peggiore per il momento si registra a Napoli, con una donna – Concetta Russo – morta a causa di un proiettile vagante che l'ha colpita alla testa mentre festeggiava in casa sua ad Afragola, un 17enne in condizioni disperate e quaranta persone ferite (ma il numero potrebbe salire nelle prossime ore). La maggior parte si sono ferite a causa di incidenti legati a botti e fuochi d'artificio, ma c'è anche chi è stato colpito da proiettili vaganti. Le indagini delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili sono attualmente in corso. Tre feriti sono minorenni.