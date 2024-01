Capodanno 2024, a Napoli un morto e 40 feriti, alcuni colpiti da proiettili vaganti: grave 17enne Un bilancio pesantissimo quello dei feriti della notte di Capodanno a Napoli. Alcune persone sono rimaste colpite da proiettili vaganti. Ci sono ragazzini ustionati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

I fuochi di artificio a Capodanno 2024 a Napoli / Fanpage.it

A Napoli una donna morta e oltre 40 feriti durante i festeggiamenti della notte di Capodanno 2024. Ci sono feriti gravi da pallottole vaganti, auto in fiamme per l'esplosione di petardi in strada. Tra le vittime anche ragazzini giovanissimi. Due donne sono state colpite da proiettili vaganti mentre erano in casa con parenti e amici: una alla testa, è morta all'Ospedale Cardarelli. A Caserta un 26enne è stato colpito da un proiettile alla tempia ed è grave. Mentre due 17enni di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, sono rimasti gravemente ustionati: uno è in pericolo di vita.

Un bilancio pesantissimo quello dei festeggiamenti della notte di San Silvestro in Campania, e a Napoli in particolare. La Questura, nel primo bollettino emanato, ha certificato almeno 36 feriti, tra i quali 3 minorenni.

Sono in corso indagini a tappeto delle forze dell'ordine, con polizia, carabinieri e guardia di finanza, su tutta la provincia, sui singoli episodi. Si sperava che la pioggia battente, attorno alla mezzanotte, potesse ridurre il numero dei feriti, spegnendo i botti inesplosi in strada, ma il bilancio delle vittime dei festeggiamenti è purtroppo molto grave. A peggiorare la situazione anche il modo assurdo di festeggiare sparando con armi da fuoco, che potrebbe aver causato diverse vittime. Ma ogni singolo caso andrà accertato.

A Giugliano ustionati due 17enni

A Giugliano in Campania, popoloso comune dell'area nord di Napoli, risultano due 17enni feriti e ustionati dai botti. I Carabinieri della compagnia di Giugliano, attorno alle 4,30 di notte sono intervenuti nell’ospedale San Giuliano. I due ragazzi, incensurati, poco prima erano stati trasferiti nel pronto soccorso con ferite da ustione al volto e alle mani. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i due si siano feriti nel tentativo di accendere un grosso petardo a Melito di Napoli, in via Don Raffaele Abete.

Il primo minore è in prognosi riservata in pericolo di vita. Il secondo minore è in attesa di intervento chirurgico alla mano, non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Melito.

Il bilancio della Questura: 36 feriti, 3 sono minori

La Questura di Napoli questa mattina ha emanato un primo bollettino che conta almeno 36 feriti, tra i quali 3 minori, tra Napoli e provincia. Quattro di questi sarebbero rimasti colpiti da proiettili di arma da fuoco, sembrerebbe sparati per festeggiare. La prima è una donna di 50 anni di Forcella, che è stata colpita da un proiettile all'addome sul suo balcone di casa in Vico Mannesi ed è stata portata all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, dove è ricoverata in prognosi riservata. Un'altra donna di 45 anni è rimasta colpita da proiettile in testa ad Afragola e rischia la vita al Cardarelli.

C'è, poi, un uomo di 50 anni, di nazionalità algerina, colpito alla spalla destra da un proiettile sparato da un'auto mentre passeggiava in via Marina. Altre due persone sono state ferite da proiettili alle gambe in corso Meridionale ad Afragola e sono stati portati all'ospedale Villa dei fiori ad Acerra. A Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, durante la notte di San Silvestro, al rione Iacp un uomo di 26 anni è stato colpito alla tempia da un colpo d'arma da fuoco e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Caserta. Indagini in corso. In tutti questi casi, però, bisognerà accertare se gli episodi sono connessi ai festeggiamenti o se ci sia dell'altro dietro.

Tre ragazzi ustionati dai botti

Sempre a Napoli, si registrano 3 ragazzi tra 13 e 17 anni ustionati per l'esplosione di botti. Secondo il loro racconto, i tre stavano vendendo fuochi di artificio in strada, quando sarebbero stati raggiunti da una persona a bordo di uno scooter che pretendeva denaro da loro. Al loro rifiuto, l'uomo si sarebbe allontanato. Dopo circa mezz'ora, sarebbe tornato con altre due persone a bordo. Dallo scooter sarebbero partiti dei colpi di pistola contro la bancarella dei fuochi di artificio. Questi ultimi sarebbero esplosi, ustionando i tre ragazzi, tra i quali due 13enni e un 17enne.

All'Ospedale San Paolo due uomini feriti da petardi

Ma non finisce qui. All'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, questa notte, attorno alle 4,00, sono arrivate due persone ferite dallo scoppio di petardi. Si tratta di un 33enne “ferito da scoppio di petardo al sopracciglio destro con edema palpebrale destro e sospetta sua lesione e necessitante di valutazione specialistica oculistica” e di un 47enne “dimesso per ustione acchimotica della coscia sinistra guaribile in 10 giorni”. Indagano i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli.