Incidente in Tangenziale a Napoli, maxi-tamponamento in Galleria Vomero: 10 auto coinvolte e feriti, 6 km di code L’incidente stradale nella Galleria Vomero. Code per oltre 6 chilometri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incidente stradale si è registrato oggi pomeriggio sulla Tangenziale di Napoli. Il maxi-tamponamento che ha coinvolto una decina di vetture è avvenuto all'interno della Galleria Vomero, in direzione del Centro Direzionale. Ci sarebbero alcuni feriti, 3 o 4 persone che sono state trasportate in ospedale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Sul posto, la Polizia Stradale e gli operatori degli ausiliari del traffico di Tangenziale di Napoli. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 14,40 di oggi, venerdì 19 aprile 2024.

Traffico in tilt sulla Tangenziale con code di 6 chilometri

Paralizzata tutta la Tangenziale con oltre 6 chilometri di code. Dal Km 10 in Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino, coda di 6 km tra Italia 90 e Corso Malta per incidente. Un'altra cosa si registra al Km 16.1, Direzione: Allacciamento Diramazione Capodichino, in entrata a Capodimonte, verso Allacciamento Diramazione Capodichino. Ma attorno alle ore 17,00, secondo Tangenziale, la circolazione è tornata regolare.