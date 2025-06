Auto in fiamme sulla Tangenziale di Napoli, traffico dopo l’uscita Vomero

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

L'incendio di un'automobile si è verificato questa mattina sulla Tangenziale di Napoli. Secondo le prime informazioni, un'auto vecchia avrebbe preso fuoco autonomamente mentre si trovava, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sul viadotto Arena Sant'Antonio, dopo l'uscita del Vomero, in direzione di Capodichino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e gli ausiliari del traffico di Tangenziale, raggiunti poco dopo anche dal carroattrezzi per la rimozione del veicolo che non era più in grado di marciare.

Incendio di un'auto sulla Tangenziale di Napoli: nessun ferito

Per fortuna, non ci sono stati feriti e l'incendio non ha avuto alcuna conseguenza. Solo qualche rallentamento legato ai curiosi che hanno rallentato la marcia per capire cosa stesse accadendo. I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme in poco tempo. La vettura è stata successivamente rimossa. Si indaga sulle cause dell'incendio, che potrebbe essere stato legato ad un guasto meccanico della vettura. Nessuna esplosione, come detto, le fiamme sembrano essere divampate in maniera autonoma. I sistemi di sicurezza della Tangenziale hanno funzionato perfettamente, consentendo di mettere in sicurezza l'area, con l'ausilio dei vigili del fuoco, e di ripristinare il regolare flusso delle circolazione veicolare nel più breve tempo possibile. Non è escluso che possano essere visionate anche le telecamere del sistema di videosorveglianza interno per avere maggiori elementi utili a chiarire cosa sia accaduto. Ma, come detto, l'incendio non ha avuto alcuna conseguenza seria.