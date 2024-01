Capodanno di sangue a Cagliari, 22enne accoltellato all’addome in piazza: è grave Un ragazzo di 22 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cagliari dopo essere stato accoltellato all’addome al termine dei festeggiamenti per il Capodanno. Incidenti anche a Reggio Emilia: 40enne ferito a una mano dallo scoppio di un petardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Notte di Capodanno di sangue a Cagliari dove un 22enne è stato accoltellato all'addome al termine dei festeggiamenti per l'arrivo del 2024.

L'episodio è avvenuto in pieno centro storico, nelle vicinanze di piazza Yenne e nella zona della scalette di Santa Chiara. Il giovane, probabilmente, stava facendo rientro verso casa quando avrebbe avuto una discussione con altre persone ed è stato raggiunto da alcuni fendenti all'addome.

Il 22enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Brotzu, in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero serie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari che hanno avviato le indagini sull'episodio nel tentativo di rintracciare il responsabile dell'accoltellamento.

Petardo gli esplode in mano: 50enne perde due dita

Sempre in Sardegna un 50enne stato trasportato in ospedale al Brotzu di Cagliari in codice rosso: stava facendo esplodere alcuni petardi prima della mezzanotte a Capoterra e uno di questo gli è deflagrato in mano facendogli perdere due dita.

La ricostruzione dell'episodio non è ancora chiara: sul posto sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Probabilmente il ferito ha acceso male il petardo oppure non lo ha lanciato in tempo e gli è esploso nelle mani. Le persone che si trovavano con lui hanno subito chiamato il 118.

A Reggio Emilia 40enne ferito a una mano dallo scoppio di un petardo

Linea rovente anche per il 112 della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia. Qui un uomo di 40 anni è ricorso autonomamente alle cure mediche al Santa Maria perché rimasto lievemente ferito alla mano dallo scoppio di un petardo, per lui fortunatamente nulla di grave a parte la frattura di due falangi.

A Scandiano in via Pistoni e Blosi poco dopo l'una e a Montecchio Emilia in Strada Sant'Ilario d'Enza poco dopo l'una e mezza i Carabinieri di Scandiano e sant'Ilario d'Enza sono intervenuti per l'incendio di due cassonetti della carta probabilmente causato da fuochi d'artificio; sul posto anche i vigili del fuoco.