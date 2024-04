Cabinovia si schianta contro un palo, i passeggeri precipitano nel vuoto: un morto e 10 feriti in Turchia Una persona è rimasta uccisa in un grave incidente che ha coinvolto la cabinovia di Tunektepe ad Antalya, nel sud della Turchia. Altre dieci hanno riportato ferite, tra cui due bambini. Come spiegato dal ministero dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, i passeggeri della funivia sono caduti a terra dopo lo schianto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagini dell'incidente che ha coinvolto una funivia in Turchia.

Una persona è rimasta uccisa in un grave incidente che ha coinvolto una cabinovia di Tunektepe ad Antalya, nel sud della Turchia. Altre dieci hanno riportato ferite, tra cui due bambini. La vittima è un uomo turno di 54 anni.

Secondo quanto riferiscono media turchi, alle 18 di venerdì una delle cabine, completamente occupata, si è schiantata contro un palo, provocando il crollo del pavimento della cabina e la caduta dei passeggeri nel vuoto. La cabinovia turistica è molto frequentata e porta a un punto panoramico sopra la nota località balneare in cui si è verificato l'incidente.

Il ministro della sanità turco Fahrettin Koca citato dall'agenzia di stampa turca Anadolu ha spiegato che i passeggeri della funivia sono caduti a terra dopo lo schianto.

Molti altri passeggeri, più di un centinaio, sono rimasti bloccati per ore nelle cabinovie a decine di metri di altezza, mentre i tecnici cercavano di rimettere in funzione il sistema. Elicotteri dotati di dispositivi per la visione notturna sono stati chiamati a salvare le persone ancora bloccate nelle cabine della funivia.

Il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, ha detto che la caduta della cabina della funivia è avvenuta in una zona rocciosa. Cinque persone che si trovavano in un'altra cabina sono state evacuate in elicottero.

Circa 110 operatori del personale di emergenza sono stati inviati sul luogo del crollo, ha detto ancora Yerlikaya, mentre altri alpinisti specializzati sono arrivati ​​in aereo da altre parti della Turchia.

La popolare cabinovia porta i turisti dalla spiaggia mediterranea di Konyaalti a un ristorante e a una piattaforma panoramica sul Tunektepe, a 618 metri. È gestita dall'amministrazione comunale di Antalya.

La Procura di Antalya ha avviato un'indagine. Una commissione di esperti, tra cui ingegneri meccanici ed elettrici è stata incaricata di determinare le cause dell'incidente.