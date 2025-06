video suggerito

Turchia, mongolfiere precipitano in Cappadocia: pilota muore impigliato nelle corde, 31 turisti feriti Due mongolfiere sono precipitate in Cappadocia, Turchia, causando la morte del pilota rimasto impigliato nelle corde e il ferimento di 31 turisti indonesiani e indiani. Entrambi gli incidenti sono avvenuti nella Valle di Ihlara durante atterraggi d'emergenza per improvvisi cambi di vento.

Due mongolfiere sono precipitate nella regione della Cappadocia, situata nel cuore della Turchia centrale, in un tragico incidente che ha causato la morte di un pilota e il ferimento di 31 turisti (la maggior parte indonesiani e indiani). La notizia è stata diffusa dall'emittente statale Trt, che ha fornito aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte. L'incidente si è verificato durante un volo turistico partito dalla suggestiva Valle di Ihlara, una delle mete più amate della Cappadocia, celebre per i suoi paesaggi mozzafiato, le formazioni rocciose uniche al mondo e le escursioni in mongolfiera che ogni anno attirano centinaia di migliaia di visitatori da ogni parte del globo.

Secondo quanto riportato dal governatore locale, le condizioni meteorologiche erano avverse, con venti particolarmente forti che hanno reso il controllo delle mongolfiere molto difficoltoso. Il pilota di una delle mongolfierecoinvolte nell’incidente ha tentato un atterraggio d’emergenza per mettere in sicurezza i passeggeri. Purtroppo, durante questa manovra, è rimasto impigliato nelle corde della mongolfiera ed è stato schiacciato dal cesto, un evento che gli è stato fatale. Le altre persone a bordo, principalmente turisti indonesiani, hanno riportato ferite di varia entità e sono state subito soccorse dalle squadre di emergenza presenti nella zona.

Inoltre, un’altra mongolfiera partita dalla stessa località della Valle di Ihlara ha effettuato un atterraggio di emergenza domenica mattina presto. In questo secondo incidente, 12 turisti indiani sono rimasti leggermente feriti e sono stati anch’essi trasportati in ospedale per cure mediche.

Le autorità turche hanno immediatamente avviato un’indagine per accertare con precisione le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza e alla preparazione dell’equipaggio.

Nel frattempo, la comunità locale e gli operatori turistici sono rimasti profondamente scossi da quanto accaduto, consapevoli che la Cappadocia è una delle destinazioni turistiche più amate al mondo proprio per la sua magia e la bellezza dei suoi cieli, ammirati proprio durante le escursioni in mongolfiera.