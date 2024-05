video suggerito

Incidente in moto vicino ad Aosta per due adolescenti: morto un 17enne, l'altro ferito in ospedale Un ragazzo di 17 anni è morto in seguito a un grave incidente in moto nei pressi di Aosta. L'altro ragazzo, che era alla guida del veicolo, è stato invece portato in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nel pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio, un 17enne è deceduto in un tragico incidente in moto avvenuto a Saint-Pierre, a pochi chilometri da Aosta. Un altro ragazzo, invece. è stato portato in ambulanza all'ospedale Parini, nel capoluogo regionale. Stando a quanto reso noto, i fatti si sono verificati nel primo pomeriggio sulla collina del Paese.

La Centrale unica di soccorso ha ricevuto una telefonata con una richiesta di aiuto e sul posto sono intervenuti poco dopo l'elisoccorso e il medico del 118 insieme ai tecnici del Soccorso alpino valdostano. Per il 17enne, purtroppo, non vi è stato nulla da fare mentre l'altro adolescente è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

I due ragazzi viaggiavano a bordo della stessa moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzino rimasto ferito ha perso il controllo della moto. Ad avere la peggio è stato il passeggero, il 17enne che è deceduto sul colpo.

Il ragazzo alla guida è rimasto ferito ma è stato trasportato in vita in ospedale, mentre per l'amico non vi è stato purtroppo nulla da fare e all'arrivo dei soccorsi, il personale intervenuto ha dovuto dichiarare il decesso sul posto.

Dei due ragazzini coinvolti nella tragedia non sono state diffuse le generalità. Le forze dell'ordine sono al lavoro per accertare i motivi alla base del tragico incidente stradale. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli e non è chiaro cosa abbia causato lo scontro e la perdita di controllo al volante della moto.

Ulteriori informazioni sull'incidente saranno diffuse nelle prossime ore, con le indagini delle autorità che dal pomeriggio di oggi sono state impegnate sul posto prima per soccorrere i due ragazzi e poi per tutti i rilievi del caso. Le forze dell'ordine hanno inoltre ripristinato la viabilità su strada.