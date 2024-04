video suggerito

Incidente in A1, auto tampona furgone che prende fuoco: tre feriti, conducente macchina scappa Si schianta contro un furgone della società Autostrade e ferisce tre addetti della società. Poi scappa dopo essersi reso conto di quello che era accaduto. I fatti sono avvenuti intorno alle 6 di stamattina nei pressi di Sesto Fiorentino.

A cura di Biagio Chiariello

È di tre feriti il bilancio dell'incidente avvenuto stamattina, 17 aprile, intorno alle 6 sull’Autostrada A1 al Km 284: all'altezza del comune di Sesto Fiorentino (in provincia di Firenze) in direzione nord, un'autovettura ha preso fuoco dopo aver tamponato un furgone di Autostrade per l'Italia che stava allestendo un cantiere sulla carreggiata.

Il camioncino dopo l’impatto ha preso fuoco. Mentre il conducente della macchina non è stato trovato: ipotizzabile che abbia deciso di far perdere le proprie tracce dopo essersi reso conto di aver provocato il grave incidente stradele. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, come detto, tutti addetti di Autostrade.

Fiamme e fumo hanno invaso in un attimo entrambe le carreggiate di percorrenza. Da qui la decisione di chiuderle così da consentire lo spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco del distaccamento Fi-Ovest e l’intervento dei soccorsi. Caos e traffico in direzione Nord nel tratto Firenze Impruneta e il raccordo con l’autostrada A11.

Sul posto sono arrivate anche le ambulanze coi soccorsi e il personale di Autostrade. Ma del conducente dell’auto, nessuna traccia. Sono state necessarie alcune ore per le opere di messa in sicurezza del tratto di strada dove è avvenuto il sinistro, nel territorio comunale di Sesto Fiorentino.

E sempre nello stesso comune toscano il mese scorso è avvenuto un incidente mortale: un uomo di 62 anni è morto nello schianto avvenuto lungo la Mezzana Perfetti Ricasoli: in base alla ricostruzione, pare che la vittima fosse al volante della propria macchina quando è stata centrata in pieno dal rimorchio di un camion di un giostraio che proveniva dal lato opposto della carreggiata.