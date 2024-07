Tampona auto e scappa senza prestare soccorso, coppia di giovani feriti: “Aiutateci a trovarlo”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Si trovavano a bordo della loro auto quando si sono visti arrivare addosso un altro veicolo che li ha tamponati con violenza e che si è poi allontanato a tutta velocità senza prestare soccorso.

Protagonista del fatto una coppia di giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi di circa 30 anni, che nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto in via Merle, ai confini con Bovolone, in provincia di Verona. I due sono rimasti lievemente feriti e ora sono alla ricerca del ‘pirata della strada‘.

I mezzi coinvolti sono la Fiat Punto, di proprietà della ragazza ma alla cui guida c'era il fidanzato, e un'altra utilitaria, il cui conducente si è dileguato senza fermarsi e aiutare la coppia.

"Questa notte verso l'una presso Isola Rizza, in via Merle, una macchina, una Ford Fiesta o Focus, che correva ad alta velocità ci è venuta addosso in curva, non ha prestato soccorso ed è scappata via. Alla macchina, dopo l'impatto, si è staccata una ruota e ha continuato ad andare verso Bovolone", ha scritto la ragazza sui social

"Testimoni che passavano hanno detto che la macchina produceva delle scintille, a causa dell'assenza della ruota, ma non hanno saputo leggere targa o capire dove andava. Chiedo a chiunque abbia visto qualcosa, qualsiasi cosa, di scrivermi. Fate girare, per favore", aggiunge nel post.

I ragazzi sono intenzionati a sporgere denuncia ai carabinieri una volta raccolte le testimonianze utili a identificare la persona che li ha abbandonati in mezzo alla strada con il veicolo distrutto, riporta l'Arena.

Sul luogo dell'incidente si sono recati i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Legnago per i rilievi, mentre l'ambulanza del 118 ha trasportato la ragazza al Pronto soccorso di Legnago. "Nei giorni successivi", ha riferito il ragazzo, "abbiamo chiesto che venissero controllate le immagini delle telecamere di videosorveglianza".

Dall'incidente il giovane è uscito con una prognosi di 20 giorni, mentre la sua ragazza ne avrà per una settimana. Nel frattempo il 30enne è riuscito a raccogliere testimonianze che potrebbero essere preziose per le indagini e invita chi avesse informazioni a rivolgersi ai carabinieri di Legnago.