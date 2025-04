video suggerito

Matteo Viola è scomparso a Trento il giorno di Pasqua, l'appello della sorella: "Aiutateci a trovarlo" Matteo Viola, 16 anni, è scomparso a Trento il 20 aprile, giorno di Pasqua. La sorella ha lanciato un appello sui social, sottolineando che il giovane non ha soldi con sé e che ogni tentativo di contatto è stato vano. Chiunque abbia notizie è pregato di contattare le forze dell'ordine o la madre, Paola Nicolussi.

A cura di Biagio Chiariello

Di lui non si hanno più notizie da due giorni. Matteo Viola, 16 anni appena, è scomparso a Trento lo scorso 20 aprile, giorno di Pasqua. Da quel momento, il silenzio. A lanciare il primo appello è stata la sorella Valentina, con un messaggio condiviso sui social che trasmette tutta l’urgenza e la disperazione di chi non sa più dove cercare: “Mio fratello Matteo è sparito, da ieri dopo pranzo non si hanno più notizie! Siamo preoccupati”.

L’ultima volta che è stato visto, il giovane indossava jeans chiari e una camicia nera. Non ha soldi con sé e non è raggiungibile in alcun modo: ogni tentativo di contatto, finora, si è rivelato inutile. I genitori, profondamente scossi, hanno già presentato denuncia alle forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche.

La sorella Valentina chiede a chiunque possa averlo visto o sappia qualcosa di farsi avanti, di contattare lei, i genitori o direttamente le forze dell’ordine. È un appello accorato, rivolto al cuore e alla coscienza di tutti: anche il più piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale.

Per segnalazioni e informazioni, è possibile contattare le autorità competenti oppure la madre del ragazzo, Paola Nicolussi. Ogni minuto conta. Ogni gesto può riportare Matteo a casa.

Questo è il messaggio pubblicato dalla famiglia di Matteo sui social.

Ciao mio fratello Matteo è sparito, da ieri dopo pranzo non si hanno più notizie! I miei genitori hanno già fatto denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine. Siamo preoccupati. Se qualcuno dovesse vederlo vi chiederei di contattare immediatamente le forze dell’ordine o i miei genitori (Paola Nicolussi). Aveva dei jeans chiari e una camicia nera! È senza soldi. Trento”.

Stamane, Valentina ha pubblicato un altro post su Facebook: "Matteo fatti sentire ti prego", ha scritto semplicemente.