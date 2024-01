Feriti per i fuochi di Capodanno a Napoli: a Forcella donna grave, colpita da proiettile vagante Forcella, donna ferita da proiettile nella notte di Capodanno. Bimbo colpito da petardo nel Cilento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Purtroppo subito dopo la mezzanotte si iniziano a contare i feriti dai botti di Capodanno 2024 a Napoli e nel resto della Campania. A Forcella una donna di 47 anni è stata ferita gravemente da un proiettile vagante mentre era affacciata al balcone di casa. È ricoverata in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, non è in imminente pericolo di vita.

Ad Alfano, piccolo centro del Cilento, in provincia di Salerno, un bambino ha perso la vista a un occhio per l'esplosione di un petardo.