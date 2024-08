video suggerito

Spari a Pomigliano, ferito 51enne: "Colpito da pallottola vagante vicino alla 219" Un uomo è stato ricoverato nella notte nella clinica "Villa dei Fiori"; sarebbe stato colpito da un proiettile mentre era in scooter a Pomigliano. Indagano i carabinieri.

A cura di Nico Falco

La clinica "Villa dei Fiori" di Acerra (Napoli), immagine di repertorio

Non avrebbe visto chi gli ha sparato e nemmeno da dove: avrebbe sentito un dolore alla gamba all'improvviso mentre era nei pressi del rione 219 di Pomigliano d'Arco e si sarebbe reso conto di essere stato raggiunto da una pallottola. Versione vaga, e su cui sono in corso accertamenti, quella che un 51enne di Pomigliano ha fornito nella notte ai carabinieri; l'uomo, S. B., già noto alle forze dell'ordine, è stato ricoverato nella clinica Villa dei Fiori, le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.

I militari della Compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti nella struttura di Acerra nella serata di ieri, 29 agosto, a seguito della segnalazione, prassi in questi casi, pervenuta dal personale sanitario per persona ferita. Il 51enne, arrivato poco prima, aveva una ferita da arma da fuoco al polpaccio destro. Stando al racconto della vittima si sarebbe trattato di una pallottola vagante, che l'avrebbe colpita mentre si trovava in sella a uno scooter nei pressi del complesso di edilizia popolare del comune della provincia di Napoli.

La dinamica resta, per il momento, al vaglio degli investigatori, che stanno effettuando accertamenti alla ricerca di riscontri sulla versione fornita dal 51enne. Il rione 219 di Pomigliano d'Arco, secondo l'ultima mappa della camorra della provincia diffusa dall'Antimafia, sarebbe la roccaforte del clan Mascitelli ma tra i palazzoni avrebbe guadagnato spazio negli ultimi anni anche il gruppo dei Ricciardi, quest'ultimo legato al clan Mazzarella, organizzazione criminale che negli ultimi tempi avrebbe cercato di infiltrarsi nell'area.