Colpito all'addome da un proiettile vagante a piazza Mercato: 27enne in prognosi riservata Un 27enne ferito da un colpo d'arma da fuocoall'addome a piazza Mercato: sarebbe stato raggiunto da un proiettile vagante. Altro ferito a Pomigliano: colpito al polpaccio mentre era in moto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 27 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Pellegrini dopo essere stato raggiunto all'addome, secondo le prime ricostruzioni, da un proiettile vagante mentre si trovava in zona Piazza Mercato, nel cuore di Napoli. Sul posto poco dopo sono giunti i carabinieri che, in diversi punti del manto stradale tra piazza del Carmine e piazza Mercato, hanno trovato e sequestrato 12 bossoli. Il 27enne, in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita: i medici del Pellegrini lo hanno operato all'addome, estraendo l'ogiva. Il 27enne resta comunque in ospedale, monitorato dai medici. Sulla vicenda indagano i militari dell'Arma della stazione Napoli Stella, che stanno cercando di ricostruire la vicenda.

Un altro ferito a colpi d'arma da fuoco a Pomigliano d'Arco

Un altro fatto simili è accaduto nella notte nella zona del complesso di edilizia popolazione 219/81 di Pomigliano d'Arco: qui un 51enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato raggiunto da un proiettile al polpaccio destro mentre si trovava in sella al proprio motorino. L'uomo si è poi presentato alla clinica Villa dei Fiori per le cure del caso: poco dopo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, per le indagini del caso. La sua versione è al vaglio degli inquirenti.