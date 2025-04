video suggerito

Accoltella un coetaneo in piazza Dante, fermato un 14enne napoletano Due colpi, uno al braccio e uno all’addome: la vittima è in ospedale, fermato un 14enne napoletano incensurato. La vicenda in Piazza Dante, nel cuore di Napoli. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Prima la lite, poi la richiesta di un "chiarimento" pacificatore, quindi le coltellate: notte di sangue a Napoli, in Piazza Dante, uno dei luoghi più frequentati dalla movida partenopea, soprattutto quella più giovane. E i protagonisti sono proprio due 14enni napoletani, uno dei quali finito in ospedale per le coltellate ricevute, mentre l'altro è stato portato presso un Centro di Prima Accoglienza per Minori, in attesa delle decisioni dell'attività giudiziaria.

Tutto è accaduto nella notte tra sabato e domenica, quando l'antico Largo del Mercatello, come era conosciuta nel XVI secolo Piazza Dante (divenuta poi per un periodo "Foro Carolino", prima di assumere l'attuale denominazione nel XIX secolo, ndr), si riempie di giovani provenienti da mezza Napoli ma anche dai tanti locali che si trovano nell'antistante Piazza Bellini, che si trova a pochi metri di distanza ed altro luogo storico della movida partenopea.

La vittima era giunta per un in "chiarimento" con il suo aggressore, a seguito di un precedente litigio: ma una volta incontratisi, l'altro avrebbe subito estratto il coltello colpendolo con due fendenti, uno al braccio ed uno all'addome. Quest'ultima ha causato una forte emorragia alla vittima, finito in ospedale per le cure. I Carabinieri, ascoltato quest'ultimo, si sono messi subito sulle tracce dell'aggressore, anche grazie alle testimonianze dei presenti e delle telecamere di videosorveglianza. Il 14enne, rintracciato dai militari dell'Arma, è stato fermato mentre ancora indossava i vestiti con i quali era stato ripreso dalle telecamere in strada. Si tratta di un giovane del posto, incensurato, così come la vittima che è in ospedale per le ferite riportate.