video suggerito

Spari in strada a Portici: denunciato 15enne, rinvenuti bossoli a salve La Polizia ha denunciato un 15enne di Portici (Napoli): ha sparato diversi proiettili a salve in piazza Brunelleschi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

La pistola a salve sequestrata a Portici (Napoli)

Un ragazzino di 15 anni è stato denunciato a Portici, in provincia di Napoli, per "accensioni ed esplosioni pericolose": poco prima, hanno ricostruito gli agenti, aveva esploso in strada diversi colpi di pistola che si erano poi rivelati a salve; il minorenne è stato affidato ai genitori, in un garage delle vicinanze è stata rinvenuta l'arma con undici cartucce calibro 8. L'intervento della pattuglia nella tarda serata di giovedì, a seguito di una nota pervenuta alla sala operativa per colpi d'arma da fuoco in piazzale Brunelleschi.

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, in servizio di controllo del territorio nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti, hanno rapidamente raggiunto il punto indicato e, a terra, hanno rinvenuto cinque cartucce, tutte a salve. Poco distante, un gruppo di giovani. E, tra di loro, ce n'era uno che corrispondeva alle descrizioni fornite durante la richiesta di intervento. Il giovanissimo è stato raggiunto ed identificato ed è stato accertato che era stato lui a sparare i colpi poco prima.