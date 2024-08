Crollo in un basso a Forcella, esplosione di gas: tre feriti estratti dalle macerie Tre feriti in un basso di via San Nicola dei Caserti, a Forcella, nel centro di Napoli; il crollo dopo una esplosione di gas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Frame dal video del crollo a Forcella pubblicato su TikTok dall'utente demolitionmiusic

Tre persone sono rimaste ferite, e una di queste sarebbe in condizioni gravi, in un crollo che si è verificato in un basso di Forcella nel tardo pomeriggio di oggi, 31 agosto; le cause al momento non sono ancora chiare, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, le volanti della Polizia di Stato, la Polizia Muncipale e la Protezione Civile. Disposta l'evacuazione dell'edificio per consentire i rilievi e la messa in sicurezza.

Crollo nel basso a Forcella, tre feriti

L'esplosione intorno alle 19, tra i primi soccorritori anche diversi abitanti del posto che si sono precipitati a scavare tra le macerie alla ricerca delle persone che abitano in quella casa e che sarebbero tutte extracomunitarie. L'abitazione, in via San Nicola dei Caserti, si trova al di sotto del livello stradale, in uno stabile di quattro piani a cui si accede dal civico 8 di vico Nuovo Pace. I danni sono stati ingenti, come si vede nel video pubblicato su Tiktok dall'utente demolitionmiusic; la parte crollata corrisponde al pavimento dell'ingresso dell'edificio.

I motivi dello scoppio restano in questa fase al vaglio, ma sarebbero da ricondurre al gas; da stabilire se ci sia stata una fuga o un malfunzionamento di una bombola. I soccorritori hanno estratto dalle macerie tre uomini, sarebbero tutti di origine cingalese, che hanno riportato ustioni in varie parti del corpo; due sono stati ricoverati nell'ospedale "Cardarelli" e il terzo al "Pellegrini", non sarebbero in pericolo di vita.

Evacuate otto famiglie dallo stabile

In serata è stata disposta l'evacuazione dello stabile, con l'allontanamento delle otto famiglie residenti. Sono ancora in corso le operazioni per tre residenti con difficoltà deambulatorie: verrà installata una passerella. Presente sul posto anche la Protezione Civile. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha tenuto una riunione del Centro coordinamento soccorsi nel Palazzo di Governo in merito alla vicenda.