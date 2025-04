video suggerito

Esplode bombola di gas in casa, uomo ferito con ustioni gravi a Pignataro Maggiore (Caserta) Esplosione in casa a Pignataro Maggiore. Il ferito gravemente ustionato portato in ospedale. Indagano i carabinieri. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Esplode una bombola di gas in casa, un uomo resta gravemente ustionato e ferito a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. È accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 13 aprile 2025, attorno alle ore 18,00, in una abitazione di via Partignano. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i vigili del fuoco del Comando di Caserta e i carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore, che stanno indagando sull'accaduto.

Esplosione in casa a Pignataro Maggiore

Secondo le prime ricostruzioni, nell'appartamento si sarebbe verificata una fuga di gas, nel pomeriggio di ieri. Ci sarebbe stata una perdita da una bombola di Gpl. Improvvisamente, per motivi in corso di accertamento, si sarebbe verificata una deflagrazione. Lo scoppio ha coinvolto un uomo, di origine senegalese, che è rimasto gravemente ustionato e ferito. Il malcapitato sarebbe riuscito ad uscire da solo dall'appartamento in fiamme e devastato e sarebbe stato aiutato da alcuni presenti.

Il ferito gravemente ustionato portato in ospedale

L'uomo è stato poi sottoposto alle prime cure mediche del caso da parte del personale sanitario dell'ambulanza del 118, giunta da Capua. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso in ospedale per le cure mediche del caso e gli ulteriori accertamenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Teano che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione che hanno eseguito i primi rilievi e raccolto le testimonianze.