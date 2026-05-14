Dimesso l’uomo evirato dalla compagna ad Angri, ma ora non sa dove andare: casa sua è sequestrata

Dimesso dall'ospedale l'uomo evirato ad Angri dalla compagna convivente. Il 41enne di origine bengalese era rimasto vittima di un'aggressione da parte della 35enne con cui condivideva l'appartamento nel comune del Salernitano il 1 maggio scorso. Dopo un delicato intervento chirurgico è rimasto ricoverato in ospedale, prima in prognosi riservata, poi in osservazione. Ed è stato dimesso oggi, giovedì 14 maggio, a due settimane dalla brutale aggressione. "Ma non sa dove andare – commenta l'avvocato Angelo Pisani, che lo assiste gratuitamente tramite l'associazione anti-violenza 1523.it – Il suo appartamento è ancora sotto sequestro".

L'avvocato Pisani: "Dimesso oggi dall'ospedale, ma non sa dove andare"

L'uomo ha riportato, purtroppo, una mutilazione permanente e gravi danni psicologici. Non è stato possibile riattaccare, infatti, la parte tagliata con un coltello. Sulla vicenda è aperta un'inchiesta che vede indagata la 35enne. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato prima narcotizzato e poi evirato. "Adesso – afferma Pisani – non sa più dove andare per rifugiarsi e curarsi dopo la grave mutilazione subita da parte della ex compagna. Oggi è stato dimesso dall’ospedale e, nonostante le gravi ferite post operatorie, è rimasto in mezzo alla strada, perché la sua casa è ancora sequestrata per le indagini della procura. Né il Comune né gli assistenti sociali hanno trovato un alloggio per lui, nessuno si è preoccupato delle cure dovute alla vittima, un uomo giovane, discriminato ed abbandonato". L'avvocato ha chiesto parità di genere di trattamento per il suo assistito e negli scorsi giorni ha chiesto di potersi avvalere della normativa in vigore per le aggressioni alle donne.