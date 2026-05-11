Uomo evirato ad Angri, gli avvocati: “Sul web foto di lui in ospedale e dell’organo staccato, denunceremo”

Gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che assistono il 41enne evirato dalla compagna ad Angi, denunciano la presenza sul web di foto dell’uomo sul letto d’ospedale e dell’organo reciso in una busta.

Immagine di repertorio

"Le immagini shock dell'uomo evirato, ripreso sul letto d'ospedale, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete tra chat e social in un clima di vero sciacallaggio mediatico". È questo l'allarme lanciato dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che assistono legalmente l'uomo di 41 anni, originario del Bangladesh, che lo scorso 1° maggio è stato evirato dalla compagna ad Angri, nella provincia di Salerno.

"Si tratta di materiale di una gravità inaudita, che lascia ipotizzare una diffusione avvenuta dall'interno dell'ambiente ospedaliero o comunque da soggetti che avevano accesso diretto al paziente durante le cure" hanno detto ancora gli avvocati Pisani. "Un dramma umano e clinico – concludono i legali – è stato trasformato in spettacolo virale e chi ha diffuso quelle immagini dovrà risponderne penalmente e civilmente, così come saranno accertate eventuali responsabilità della struttura sanitaria".

Già nelle scorse ore, l'avvocato Angelo Pisani aveva sottolineato il forte trauma, sia fisico che psicologico, subito dall'uomo "con perdita definitiva dell’organo, gravissime conseguenze fisiche, psicologiche, relazionali e sessuali, ed ora dovrà affrontare subito ulteriori interventi chirurgici salva vita e cure altamente invasive".

L'aggressione ai danni del 41enne si è consumata, come detto, lo scorso 1° maggio ad Angri. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, la compagna dell'uomo, una 45enne anche lei originaria del Bangladesh, avrebbe narcotizzato il 41enne e, dopo che questi si è addormentato, gli avrebbe tagliato parte del pene con un coltello. La donna è stata arrestata ed è stata portata in carcere.