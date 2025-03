video suggerito

Crolla grata nel cimitero, coppia precipita nella cappella: estratti vivi dai pompieri a Giffoni La coppia, marito e moglie 65enni, è precipitata dopo il cedimento di una grata. Salvati da 118 e vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla la grata nella cappella funeraria, una coppia, marito e moglie, precipita nel vuoto. Un salto di quasi 3 metri che ha provocato varie ferite ai due malcapitati. Per fortuna, i due coniugi di circa 65 anni sono riusciti a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari dell'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi sono riusciti ad estrarre i due feriti dal cunicolo nel quale erano caduti. Doloranti, ma vivi. L'incidente è avvenuto questa mattina, domenica 30 marzo 2025, nel cimitero di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

La grata è crollata sotto i due coniugi

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e il motivo per il quale la grata abbia improvvisamente ceduto, inghiottendo marito e moglie. Secondo le prime ricostruzioni, la griglia di metallo si sarebbe aperta all'improvviso sotto i piedi della coppia di 65enne che si era recata nella cappella del cimitero per far visita ai propri cari defunti. I due coniugi sono caduti nel vuoto per un altezza di circa 2,5-3 metri. La caduta è stata rovinosa. I due 65enni hanno riportato varie ferite, ma per fortuna non gravi.

Salvati da 118 e vigili del fuoco

La coppia è riuscita ad allertare i soccorsi, come detto. Ma si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento per poterli liberare. I pompieri sono accorsi in supporto al personale sanitario del 118, che era giunto sul posto. I caschi rossi sono così riusciti a scendere all'interno dello scavo ed ad estrarre i due malcapitati. Marito e moglie sono stati riportati in superficie e messi in salvo. Dopo essere stati sottoposti alle prime cure mediche del caso, sono stati affidati al personale sanitario per eventuali ulteriori accertamenti.