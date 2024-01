Capodanno 2024 Napoli, morta la donna colpita da proiettile in testa in casa durante la festa. Grave una 50enne Due donne colpite da proiettili durante la festa di Capodanno 2024 a Napoli. Una 45enne di Afragola ferita alla testa è gravissima al Cardarelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due donne colpite da proiettili vaganti mentre festeggiavano in casa il Capodanno 2024 a Napoli questa notte. Due episodi distinti, uno ad Afragola, nell'area nord di Napoli, dove la vittima, Concetta Russo, di 45 anni, è stata colpita alla testa ed è morta dopo alcune ore all'Ospedale Cardarelli, dove era stata trasportata in condizioni gravissime. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Afragola e del nucleo investigativo di castello di Cisterna.

L'altra donna ferita è una 50enne napoletana, del Rione di Forcella, colpita all'addome da una pallottola vagante mentre festeggiava sul balcone di casa. Quest'ultima è ricoverata all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Un bilancio pesante, finora, quello dei botti di Capodanno a Napoli, con la Questura che secondo i primi dati raccolta parla di circa 40 feriti, numero che però potrebbe aumentare nel corso delle prossime ore.

Donna colpita da proiettile in testa, rischia la vita

Una donna è stata colpita da un proiettile vagante L'episodio è avvenuto ad Afragola, comune nell'area nord di Napoli. La vittima è stata trasportata urgentemente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli, dove è attualmente ricoverata in condizioni molto gravi e in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia Vomero, allertati dal 112, che stanno indagando sulla vicenda.

Leggi anche Capodanno 2024 a Napoli in piazza Plebiscito e sul Lungomare, piano viabilità con le strade chiuse

Non si esclude che la donna possa essere stata colpita da un proiettile vagante, esploso durante i festeggiamenti di Capodanno, ma sono in corso ulteriori accertamenti. L'episodio attorno all'1,10 di notte. La vittima, 45enne di Afragola, poco prima era stata trasferita nel pronto soccorso da personale del 118 con una ferita da colpo d’arma da fuoco alla testa. Da una prima ricostruzione la donna sarebbe stata colpita da un proiettile vagante mentre festeggiava con i parenti all’interno di un’abitazione di Afragola a via Plebiscito 70. Attualmente la signora è in gravi condizioni e in pericolo di vita.

Una 50enne colpita all'addome

Nel secondo caso, una donna napoletana di 50 anni di Forcella, è arrivata presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per una ferita da arma da fuoco al fianco. Sembrerebbe che la donna sia stata colpita da un proiettile vagante mentre si trovava sul ballatoio della propria abitazione intenta a festeggiare il Capodanno. La 50enne è attualmente ricoverata in prognosi riservata. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Indagini in corso di Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e Squadra Mobile di Napoli.