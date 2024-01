Investito sulle strisce sul Lungomare a Capodanno, grave 25enne. A Napoli 7 feriti in incidenti stradali Il 25enne stava attraversando all’altezza della Villa Comunale. Investito da un’auto, è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale del Mare. Altri 7 feriti in incidenti stradali al CTO. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Investito mentre attraversava sulle strisce pedonali sul Lungomare di Napoli la notte di Capodanno 2024, è grave un giovane di 25 anni. L'uomo, ancora in corso di identificazione, ma di nazionalità peruviana, secondo i primi accertamenti, stava attraversando la strada in via Francesco Caracciolo, attorno alle ore 3,15 di questa notte, 1 gennaio 2024, quando, sarebbe stato travolto da un'auto in corsa, una Fiat Punto, guidata da un 34enne di Marano di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indaga la Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Colonnello Jocelito Orlando.

Il ferito ricoverato all'Ospedale del Mare: è grave

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza dello Chalet giallo. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il pedone stava attraversando la carreggiata sul lato mare, per raggiungere il marciapiedi che costeggia la Villa Comunale. L'uomo si trovava sulle strisce pedonali o nelle loro immediate vicinanze, quando sarebbe stato investito da un'auto, una Fiat Punto, che arrivava da piazza Vittoria, diretta verso viale Anton Dohrn. L'impatto è stato molto violento. La vittima è stata sbalzata sul selciato. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso. Il 25enne è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato in condizioni serie. Il personale sanitario non ha sciolto la prognosi, che al momento resta riservata.

Al Cto 7 feriti in incidenti stradali a Capodanno

Intanto, all'Opedale Cto di Napoli questa notte si sono registrate 7 persone ferite nel corso di incidenti stradali avvenuti a Capodanno. Un bilancio molto pesante quello dei feriti in concomitanza con i festeggiamenti per l'ultimo giorno dell'anno a Napoli, con circa 40 feriti e una donna morta colpita da un proiettile alla tempia.