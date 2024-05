video suggerito

Incidente tra scooter e auto a Casalnuovo: feriti due ragazzi di 15 e 17 anni, uno è grave L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, lunedì 6 maggio: il 15enne, che guidava il mezzo, non è in pericolo di vita, mentre il 17enne è grave.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, lunedì 6 maggio, a Casalnuovo, nella provincia di Napoli: uno scooter e un'automobile si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. L'incidente si è verificato intorno alle 22.30 in corso Umberto, all'altezza del civico 172: ad avere la peggio sono stati due ragazzi giovanissimi, di 15 e 17 anni, che si trovavano sullo scooter, un Honda Sh, che ha impattato contro una Grande Punto.

I due minorenni sono stati soccorsi dai sanitari del 118: il 15enne, che guidava il mezzo a due ruote, è stato trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania e, da quanto si apprende, non avrebbe riportato gravi conseguenze; il 17enne, invece, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Casalnuovo e quelli della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e per accertare eventuali responsabilità.