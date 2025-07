Incidente a catena a Monterusciello: 4 feriti, grave una donna

Immagine di repertorio

Scontro tra due auto e uno scooter a Monterusciello, nell'area nord di Napoli. Nello schianto sono rimaste ferite 4 persone, 3 uomini e una donna, quest'ultima, 67 anni, in gravi condizioni, è stata trasportata dall'ambulanza del 118 in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Gli altri tre feriti sono stati trasportati, invece, all'Ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli.

Incidente in via De Curtis a Monterusciello

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con diverse ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord e le forze dell'ordine, con la polizia municipale di Pozzuoli. Secondo le prime informazioni, lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via De Curtis e via Monterusciello, in direzione Quarto, nella serata di ieri, venerdì 11 luglio 2025.

Le indagini della Polizia Locale di Pozzuoli

Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi: due auto e uno scooter. Non sono ancora chiari i motivi dell'incidente, sui quali sono ancora in corso accertamenti. La Polizia Locale di Pozzuoli ha raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini. I tre mezzi incidentati sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine e rimossi dalla carreggiata. A seguito del sinistro il traffico è andato in tilt, per il tempo necessario a consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.