Incidente tra scooter e tir a Castellammare, Salvatore Scotognella muore a 28 anni Grave incidente a Castellammare di Stabia (Napoli): un 28enne del posto è deceduto dopo aver colpito con lo scooter un tir in sosta nei pressi dei caselli autostradali.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un giovane di Castellammare di Stabia è deceduto in un incidente stradale alle prime ore di oggi, 24 aprile: Salvatore Scotognella, questo il nome della vittima, si è schiantato contro un tir mentre era in scooter poco prima dei caselli autostradali, nella zona di Ponte Persica, alla periferia della cittadina del Napoletano. Per il giovane, 28 anni, non c'è stato nulla da fare.

Sull'incidente, racconta il quotidiano Metropolis, la procura di Torre Annunziata ha aperto una inchiesta. La dinamica dell'incidente resta da ricostruire; secondo le prime informazioni il tir sarebbe stato fermo al lato della carreggiata quando Scotognella, in sella allo scooter 300, intorno alle 5 lo avrebbe colpito e sarebbe finito rovinosamente a terra in seguito all'impatto.