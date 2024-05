video suggerito

Rita Granata investita e uccisa a 27 anni, lutto a Napoli: "Gentile e solare, dolore immenso" Il cordoglio delle istituzioni per la scomparsa della 27enne. Enza Amato: "Va rafforzata la sicurezza stradale". De Magistris: "Vicino alla famiglia". Alessandra Clemente: "Un grande dolore"

A cura di Pierluigi Frattasi

"Una ragazza gentile, solare e competente". La ricordano tutti così Rita Granata, la giovane 27enne investita a Fuorigrotta domenica scorsa da un'auto in corsa, mentre attraversava la strada per rientrare a casa dopo aver preso il taxi, e morta, purtroppo, dopo 3 giorni di ricovero. La sua prematura scomparsa ha scosso fortemente tutta la comunità a Napoli, dove Rita era conosciuta e ben voluta anche grazie al suo attivismo e alla passione sociale. Generosa, umile, educata, sempre sorridente. Chi l'ha conosciuta non può far altro che elencarne le grandi qualità. Un tragico incidente stradale le ha spezzato la vita, lasciando nello sconforto familiari, amici e conoscenti.

Rita si era laureata all'Università L'Orientale di Napoli nel 2021. Era stata poi candidata alla X Municipalità e alla V Municipalità con Alessandra Clemente sindaco. Era una sportiva e praticava il judo. Domenica mattina, è stata investita da un'auto mentre tornava a casa in via Leopardi a Fuorigrotta. Il conducente della vettura inizialmente si era dato alla fuga, per poi tornare sul posto. Si tratta di un giovane di 24 anni, che è stato identificato dalle forze dell'ordine e sottoposto agli esami tossicologici. Rita è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Paolo ed operata. Ma le sue condizioni erano gravi.

Nelle stesse ore e a poca distanza un altro violento incidente stradale in via Leonardi Cattolica strappava alla vita Sara Romano, una ragazza di 21 anni che era scesa dall'auto per prendere il posto di guida, sentendosi in migliori condizioni della sua amica per guidare.

Il cordoglio delle istituzioni per la scomparsa di Rita

Unanime il cordoglio per la morte di Rita dal mondo istituzionale. La presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato, in una nota scrive:

"È con profonda tristezza che ho appreso della tragica perdita di Rita Granata, 27 anni, investita nella notte tra domenica e lunedì a Fuorigrotta. Questo evento doloroso si aggiunge alla recente tragedia di Sara Romano, 21 anni, travolta mortalmente a via Cattolica. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie e agli amici delle ragazze.Questi incidenti rappresentano un doloroso e urgente richiamo alla necessità di intervenire per migliorare la sicurezza stradale. È evidente che ci sono zone della città dove il rischio per i pedoni è elevato, come dimostrato dalle decisioni dell'Amministrazione comunale di installare attraversamenti pedonali rialzati. Tuttavia, è fondamentale agire con celerità ed efficacia per prevenire ulteriori tragedie. Invito, quindi, gli enti competenti a intensificare gli sforzi per implementare le misure di sicurezza stradale già pianificate e ad adottare ulteriori interventi necessari per garantire la protezione di tutti i cittadini, soprattutto dei pedoni. La sicurezza stradale deve diventare una priorità assoluta per tutte le istituzioni coinvolte e questo implica non solo la realizzazione di attraversamenti più sicuri, ma anche l'implementazione di limiti di velocità adeguati e la costante supervisione delle strade più pericolose. Vanno inoltre potenziate, soprattutto nelle scuole e presso le università, le campagne di prevenzione e informazione sulla guida sicura e responsabile, coinvolgendo anche i gestori dei locali della movida".

L'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha voluto ricordarla con un post sui social:

Avevo conosciuto Rita Granata, violentemente travolta e uccisa da un’auto in corsa mentre attraversava la strada a Fuorigrotta. Ricordo bene un’intervista che mi fece nel marzo del 2022. Mi colpì la sua gentilezza, la competenza nonostante la giovanissima età, la sensibilità e la profondità di analisi, la passione per la politica. Oltre ad essere una grande sportiva. Me la fece conoscere la mia amica e compagna di lotte politiche Paola Del Giudice, in foto appunto insieme a Rita. Sono vicino con il cuore, il pensiero e la preghiera alla sua famiglia.

Alessandra Clemente, consigliera comunale, che la conosceva e le voleva bene, ha scritto parole commosse:

Che dolore grande non faccio altro che pensarti Rita, ti sei distinta sempre per passione, educazione, sorriso, grinta, luce… una luce bellissima. Ci siamo scritte qualche giorno fa per il mio compleanno, sempre affettuosa tu ed io orgogliosa di averti al mio fianco, innamorata di questa città, della tua generazione, con le tue forti idee ed ideali. Una combattente che non faceva sconti a nessuno quando vedeva un sopruso. Una giovane donna, una sportiva, con una marcia in più: solidale e generosa con tutti. Non è giusto! Prego dio affinché dia la forza alla tua famiglia e un po’a tutti noi perché oggi è un durissimo colpo per me, per tutto il gruppo di Napoli 2030 e tanti tantissimi altri… avevi una grande dote: entrare nei cuori e restarci

Mentre l'associazione Napoli 20 30 le ha dedicato un ricordo affettuoso:

Rita, avevi una grande dote: entrare nei cuori e restarci, non ti dimenticheremo e lotteremo affinché non accada più ciò che tu ingiustamente hai dovuto subire.Che dolore grande per tutti noi di Napoli 2030: oggi è volata in cielo la nostra compagna di battaglie Rita Granata, investita da un'automobile mentre scendeva da un taxi nel quartiere di Fuorigrotta.Chi l'ha conosciuta sa quanto Rita fosse dolce, solare, piena di energie ed idee che regalava alla sua amata città: si è sempre distinta per la sua passione, educazione, sorriso, grinta, luce, una luce bellissima. Una giovane donna, una sportiva, con una marcia in più: solidale e generosa con tutti.Siamo vicini alla famiglia e al fratello Luca, nostro compagno di battaglie, a cui diamo tutta la nostra rispettosa ed affettuosa vicinanza.