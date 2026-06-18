Classifica delle migliori università del mondo 2027: ancora una volta la Sapienza è prima fra le italiane

A dirlo la classifica Qs world university rankings 2027, dove l’ateneo della Sapienza si trova al 111esimo posto, primo fra quelli romani.

La Sapienza.

Svetta ancora una volta nelle classifiche mondiali l'Università degli Studi della Sapienza, che nell'ultima edizione del Qs world university rankings 2027 tocca il 111esimo posto, seguita dagli atenei di Tor Vergata e Cattolica, rispettivamente al 342esimo e al 338esimo, con ottime posizioni anche per la Rete internazionale di ricerca, pubblicazioni e reputazione.

Tre romane nella classifica mondiale: il primato incontrastato della Sapienza

Ancora una volta anche per questa classifica 2027 l'università degli Studi della Sapienza si conferma la più alta. A dirlo è l'edizione 2027 del Qs world university rankings pubblicata da Qs Quacquarelli Symonds. Ancora una volta la leader accademica della Capitale è proprio la Sapienza che ha scalato ben 112 posizioni rispetto al 2017, oltre il 50% e 37 posizione rispetto allo scorso anno: quello del 2027 si tratta del risultato migliore della sua intera storia. Con questo risultato, inoltre, si trova al secondo posto degli atenei italiano, subito dietro al Politecnico di Milano, all’ottantasettesimo mondiale. Primato interessante, inoltre, è quello che riguarda la Rete internazionale di ricerca, dove riveste il sessantunesimo posto.

I risultati di Tor Vergata e Cattolica

Nel podio delle migliori della Capitale, anche l'università di Tor Vergata e la Cattolica che, però, nonostante le posizioni scalate nel corso degli anni, si trovano al 342esimo e al 338esimo posto.

Tor Vergata è salita di 13 posizioni soltanto rispetto all’anno scorso: una consacrazione per il secondo ateneo di Roma che così ora arriva a coprire l'ottavo posto della top ten italiana mentre, soltanto quattro anni fa, si trovava al quattordicesimo. Un ruolo fondamentale per le valutazioni dei parametri potrebbero averlo avuto le pubblicazioni scientifiche dei ricercatori, la reputazione da parte degli studenti e l'internazionalizzazione.

Al 338esimo posto l'università Cattolica del Sacro Cuore, salita invece di 21 posizioni. È l'università cattolica più grande di tutta Europa: ad aiutarla nella sua scalata in classifica sembra essere stata la reputazione fra i datori di lavoro.

Le altre università: quali sono le italiane in classifica

Come abbiamo anticipato, la Sapienza occupa la prima postazione fra gli atenei di Roma e la seconda fra quelli di tutta Italia, con Tor Vergata in top ten. Quali università di altre città sono state inserite nella classifica?

Tra i primi 200 atenei, al terzo posto fra le italiane si trova l’Alma Mater studiorum di Bologna al 123esimo posto della classifica mondiale, Padova al 204esimo, Politecnico di Torino al 206esimo, università di Milano al 270esimo, Pisa al 341esimo, Pavia al 395esimo, la Federico II di Napoli al 401esimo, Firenze al 409esimo, Trento al 438esimo.