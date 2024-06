video suggerito

Tragico scontro fra moto e mezzo Ama a Roma: morto un motociclista 56enne Scontro fra un mezzo Ama e una moto nella mattina di oggi, domenica 23 giugno 2024, a Roma. Ad avere la peggio il centauro, morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Schianto questa mattina a Roma dove una motocicletta si è schiantata contro un mezzo Ama in via di Casa Calda, in zona Torre Maura, nella periferia est della Capitale. Lo scontro è stato terribile. L'impatto fra la moto, una Honda Silver Wing e il mezzo Ama, della società dei rifiuti romana, violentissimo. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia locale e gli operatori del personale sanitario del 118. Nulla da fare per il centauro in sella alla Honda che ha perso la vita sul colpo. Aveva 56 anni.

Lo scontro a Torre Maura: morto motociclista 56enne

Lo scontro è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 28 giugno 2024, verso le ore 8. I mezzi coinvolti si sono scontrati mentre procedevano in via di Casa Calda, all'altezza di via Pietro Belon, in zona Torre Maura, alla periferia est della capitale. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono stati chiamati i soccorsi.

La dinamica dell'incidente fra moto e mezzo Ama a Roma

In breve tempo i caschi bianchi si sono precipitati sul luogo dell'incidente. Ad arrivare gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri che hanno subito posto sotto sequestro i due veicoli coinvolti e hanno iniziato i rilievi per cercare di ricostruire con chiarezza la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

L'arrivo dei soccorsi: morto centauro 56enne

Oltre ai caschi bianchi, sul posto sono arrivati anche gli operatori del personale sanitario del 118. Sono loro che hanno provato a rianimare il centauro, invano. Per l'uomo, un cinquantaseienne, non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Di lui, a parte l'età, non sono state ancora diffuse generalità.