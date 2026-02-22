Tragico incidente sulla Colombo, schianto fra auto e moto: morto un 61enne

Terribile incidente a Roma, nella notte appena trascorsa, in via Cristoforo Colombo, in zona Garbatella. Lo schianto è successo dopo le una di oggi, domenica 22 febbraio 2026. A scontrarsi una moto Honda Sh 300 e un'automobile Opel Karl. Non sono chiare le ragioni che hanno portato allo schianto, ma l'impatto è stato sicuramente molto violento. Ad avere la peggio l'uomo che si trovava in sella alla moto, per il quale non c'è stato niente da fare: ha perso la vita sul colpo, aveva 61 anni.

Incidente sulla Colombo nella notte, morto un uomo: cosa è successo

Lo schianto come anticipato è avvenuto alle una della notta di oggi, domenica 22 febbraio 2026. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno raggiunto la via Cristoforo Colombo all'altezza di largo Angelo Fochetti subito dopo la telefonata in cui venivano richiesti i soccorsi. Oltre a loro anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che, una volta raggiunto il luogo dell'incidente, si sono precipitati verso l'uomo a terra, il motociclista. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione: il sessantunenne è morto sul colpo.

Alla guida della Opel, invece, si trovava un ragazzo di 26 anni che, subito dopo lo schianto, si è fermato per chiamare aiuto e prestare soccorso. Dopo l'arrivo degli agenti e degli operatori sanitari è stata accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito, di cui si resta ancora in attesa di risposta.

Schianto sulla Colombo: la dinamica dell'incidente

Lo schianto è avvenuto alle una della notte appena trascorso e, dopo aver ricevuto la segnalazione dell'incidente, sono immediatamente arrivati i caschi bianchi della polizia locale di Roma Capitale che hanno iniziato a gestire il traffico veicolare e ad eseguire i rilievi necessari. Per entrambi i mezzi è scattato il sequestro. Le pattuglie del X Gruppo Mare stanno ancora svolgendo le indagini sul caso per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto, ancora al vaglio.