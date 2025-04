Tragico incidente nel Reatino, viene colpito dalla fresatrice: morto l’ex vicesindaco Gianni Roselli

video suggerito

Gianni Roselli.

Un uomo ha perso la vita nel Reatino per un incidente agricolo la scorsa sera. Stava utilizzando il trattore all'interno del terreno di sua proprietà quando ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro la fresatrice, agganciata al mezzo. A perdere la vita dopo lo scontro è stato il sessantasettenne Gianni Roselli, noto nella zona in quanto ex vicesindaco del comune di Morro Reatino, nel quale è avvenuta la tragedia.

L'incidente agricolo in cui ha perso la vita Gianni Roselli

I fatti, come anticipato, sono avvenuti la sera scorsa, verso le 19, a Morro Reatino, in località La Scilga. Roselli si trovava alla guida del trattore quando, per ragioni ancora al vaglio dei carabinieri della stazione locale, è finito contro la fresatrice. Non è chiaro, infatti, cosa sia accaduto: potrebbe essersi trattato di una distrazione o un malore, ma non si esclude che il sessantasettenne possa essere sceso per togliere qualche ramo dalla fresatrice e poi possa essere rimasto impigliato a sua volta.

Sul posto non appena scattato l'allarme sono arrivati i militari per svolgere i rilievi, i vigili del fuoco di Riet e gli operatori del personale del pronto soccorso sanitario del 118. Per lui, però, era troppo tardi: non c'è stato nulla da fare per salvarlo e medici e infermieri sono stati costretti a dichiararne il decesso, come riportato dall'edizione reatina de il Messaggero. La rimozione della salma è stata disposta in tarda serata.

Chi era Gianni Roselli: a lanciare l'allarme il fratello gemello

La notizia del lutto in breve tempo ha portato sgomento nella comunità. Il sessantasettenne Gianni Roselli era molto conosciuto e stimato a Morro e anche a Rieti. Pensionato dopo la carriera di ex meccanico, è stato vicesindaco del comune di Morro. Lascia la moglie e due figli e aveva un fratello gemello. È stato proprio quest'ultimo a lanciare l'allarme, dopo aver sentito un rumore strano. Si trovava nel campo vicino ed ha raggiunto immediatamente il fratello. Quando è accorso ha chiamato subito i soccorsi. Ma per lui era già troppo tardi.