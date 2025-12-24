Tragico incidente a Sabaudia, esce di casa e viene investito da un’auto: morto Giovanni Levis

Si trovava davanti alla sua abitazione, quando è stato falciato lungo la strada Migliara 54 all’altezza di Sabaudia ed è morto. Aveva 78 anni e si chiamava Giovanni Levis.

Immagine di repertorio

Tragico incidente lungo la strada Migliara 54, nel territorio di Sabaudia, in provincia di Latina. Un uomo è stato investito da un'automobile poco dopo essere uscito di casa. Si trovava ancora a pochi passi dalla sua abitazione quando è stato falciato dalla macchina ed è morto subito dopo lo schianto. Si chiamava Giovanni Levis e aveva 78 anni.

L'allarme e l'arrivo dei soccorsi

Ad allertare i soccorritori e le forze dell'ordine nella mattinata di ieri, martedì 23 dicembre, sono stati i residenti della zona dopo aver sentito il terribile schianto, non appena avvenuto l'investimento, avvenuta sulla via Migliara 54, a Sabaudia, all’altezza della Cooperativa Corese Trasporti. Sul posto, dopo la segnalazione, sono immediatamente arrivati i carabinieri della Compagnia di Latina e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Sono stati questi ultimi a precipitarsi verso il settantottenne immaginando le condizioni critiche in cui poteva trovarsi. Per lui, invece, non c'è stato niente da fare. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano e i soccorritori non sono riusciti a fare altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell'incidente

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incidente. A travolgere l'uomo un'automobile Ford guidata da un giovane. Il sinistro è avvenuto sotto alla pioggia battente: proprio le condizioni meteorologiche potrebbero aver ridotto molto le condizioni di visibilità mettendo in difficoltà l'automobilista che, forse, stava già viaggiando a velocità sostenuta. Ad accertarlo, però, saranno i carabinieri che hanno già posto sotto sequestro il veicolo che ha investito il settantottenne e che lo hanno affidato al deposito giudiziario Falso di Pontinia.

Chi è Giovanni Levis, l'uomo investito

Ad essere investito Giovanni Levis, un uomo di 78 anni che viveva a pochi passi dal punto esatto in cui è avvenuto lo scontro. Nella mattinata di oggi, mercoledì 24 dicembre, alle ore 11, le comunità di Borgo Vodice e Sabaudia gli daranno l’ultimo saluto: i funerali sono stati organizzati per quell'ora nella Chiesa Santissima Annunziata di Sabaudia.