Tragedia sfiorata nel Reatino: folgorato durante una gara di pesca, viene salvato dalle scarpe Paura nel Reatino dove un uomo è rimasto folgorato mentre stava partecipando a una gara di pesca sportiva. Trasferito d'urgenza in ospedale, si è salvato grazie alle scarpe.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Stava partecipando a una gara di pesca sportiva, quando ha urtato con l'esca i fili dell'elettricità. L'uomo è stato immediatamente investito dalla scarica elettrica fortissima. La paura è stata tanta. Il pescatore è stato immediatamente raggiunto dagli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale a Rieti, dove è stato ricoverato.

Folgorato durante la gara di pesca: come si è salvato

I fatti risalgono alla mattinata di ieri, 2 giugno 2025, mente a Collevecchio, ai Nuovi Laghi dei Sabini, era in corso una gara di pesca sportiva. A partecipare alla competizione anche un cinquantanovenne di Civita Castellana. È proprio lui che ha rischiato di morire folgorato nel corso dell'evento. Il cinquantanovenne stava pescando quando, per lanciare l'esca, ha urtato con la canna da pesca alcuni fili dell'elettricità. La scarica elettrica non si è fatta attendere e l'uomo ha riportato braccio e mano ustionati.

L'arrivo dei soccorsi: come sta il pescatore folgorato

Non appena avvertita la scossa elettrica, è scattato l'allarme. I soccorsi sono arrivati immediatamente. Gli operatori del pronto soccorso sanitario hanno raggiunto immediatamente il luogo del terribile incidente, hanno preso in carico il cinquantaseienne e lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato immediatamente ricoverato. Fortunatamente non rischia la vita, ma ha riportato ustioni al braccio e alla mano. Non si esclude che a salvare l'uomo siano state le suole delle scarpe che, realizzate in gomma, potrebbero aver fatto da isolante.

Oltre al personale sanitario del pronto soccorso, sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco del Fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto Scalo e i carabinieri di Poggio Mirteto.