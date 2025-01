Tragedia sfiorata a Cinecittà: albero cade su un marciapiede alla fermata dell’autobus

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

L'albero caduto in strada a Cinecittà (Foto di Sei di Cinecittà se…)

Un albero è caduto in viale Antonio Ciamarra in zona Cinecittà Est a Roma. Il grosso pino è precipitato intorno alle ore 16 di ieri, martedì 21 gennaio, su un marciapiede vicino ad una strada e ad una fermata dell'autobus della linea 20. Una tragedia sfiorata, l'ennesimo albero caduto che ha messo potenzialmente in pericolo la vita dei cittadini. Fortunatamente in questa occasione la pianta cadendo non ha ferito nessuno, né ha danneggiato veicoli i marcia o in sosta.

I residenti hanno scattato una foto della pianta al suolo e l'hanno pubblicata sulla pagina Facebook di un gruppo di quartiere: "I pini sia in viale Ciamarra che in via Pietro Marchisio sono un pericolo pubblico, tutti che pendono da un lato! – scrive una cittadina – Spero solo che non cadano addosso alle persone, ci costano soldi e danni, mi chiedo perché non eliminare almeno quelli messi peggio!".

Nessun ferito né veicoli danneggiati

Via Ciamarra e limitrofe sono zone molto frequentate dai residenti, che hanno tirato un sospiro di sollievo, alla notizia che non c'erano feriti. Arrivata la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di rimozione di fusto, chioma e rami. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VII Gruppo Tuscolano, che hanno supervisionato l'intervento e gestito la viabilità, per evitare che si verificassero eventuali incidenti.

A dicembre scorso un albero ha ucciso una donna

L'albero caduto ieri pomeriggio a Cinecittà ha riportato alla mente i tragici fatti che sono accaduti il 23 dicembre scorso, quando un grosso albero è precipitato al suolo in un parco di Colli Aniene, a causa del forte vento, uccidendo una donna e ferendone gravemente un'altra.