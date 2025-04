video suggerito

Terribile incidente in cantiere a Roma, 50enne vola nel vuoto dalle impalcature: è grave Tragedia sfiorata a Roma, nel quartiere di Casal Bruciato, dove un operaio di 50 anni è caduto dalle impalcature: dopo un volo nel vuoto, è stato portato d'urgenza in ospedale.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Paura per un uomo di 50 anni che si trovava su alcune impalcature a Casal Bruciato, nel quadrante est della capitale, quando è caduto ed è volato nel vuoto per più di tre metri. Una tragedia sfiorata quella avvenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 aprile 2025, in via Riccardo Zampieri, all'incrocio con via di Casal Bruciato.

L'uomo, un cinquantenne, si trovava sull'impalcatura del cantiere edile quando è caduto nel vuoto ed ha fatto un volo di oltre tre metri. È poi atterrato in strada. I fatti sono avvenuti verso le ore 15. Completamente insanguinato, per lui sono subito scattati i soccorsi.

Le indagini in corso

Una volta caduto nel vuoto, sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto si sono recati i carabinieri e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso l'uomo e che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto alle prime cure. Nel frattempo sono ancora in corso le indagini per cercare di chiarire l'accaduto. Come riporta la Repubblica, infatti, l'area del cantiere era vuota da mezzogiorno: gli operai avevano lasciato la zona a causa del maltempo. Ad essere rimasto in cantiere sembra ci fosse soltanto l'uomo caduto, non si esclude che fosse anche lui un operaio, anche se gli inquirenti non escludono che possa essersi trattato di un tentato furto. Versione che si troverebbe in accordo con quella fornita dai residenti della zona.

Come sta l'uomo caduto dall'impalcatura

Sul luogo della terribile caduta sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno preso in carico il cinquantenne e che lo hanno portato al policlinico Umberto I d'urgenza, dove è stato accolto con un codice rosso. Ancora cosciente dopo la caduta di oltre tre metri, si trova in gravi condizioni ma sembra non essere in pericolo di vita, fortunatamente. Non ancora identificato, resta il lavoro in corso dei carabinieri. Nel frattempo fra i residenti l'astio resta: secondo molti di loro, sebbene non ci siano prove a riguardo, lo accusano di essere un ladro acrobata.