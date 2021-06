Grave incidente stradale questa mattina verso le 4.50. Un ragazzo di 22 anni è morto dopo aver perso il controllo del suo scooter, un Honda Sh, finendo contro un muro in piazza Salerno, all'altezza del civico 3. Dalle prime informazioni emerse si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha visto coinvolti altri veicoli. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. La dinamica di quanto accaduto è ancora in corso di accertamento, ma sembra che il giovane abbia urtato un marciapiede, andando poi a sbattere contro un muro. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: nonostante il tentativo del 118 di salvargli la vita e rianimarlo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Incidente a Velletri, morto un 14enne

Quello accaduto stanotte è il secondo incidente mortale che ha visto coinvolto un giovanissimo. A Velletri, alle porte di Roma, un ragazzino di 14 anni è morto in seguito a un grave schianto con lo scooter. Per cause ancora da accertare, il motorino guidato dal ragazzo si è scontrato violentemente con una Volkswagen guidata da un uomo di 38 anni: per il 14enne, caduto a terra in seguito all'impatto, non c'è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori del 118 è morto a causa delle gravissime ferite riportate. Ferito, anche se sembra in maniera lieve, il 38enne alla guida dell'auto, medicato in ospedale. La salma del ragazzo è stata portata all'istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sia il giovane deceduto sia il 38enne sono di Velletri.