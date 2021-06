Tragedia questa notte in via Colle Caldara a Velletri, in provincia di Roma. Un giovane di 14 anni è morto in seguito a un grave incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti lo scooter su cui era alla guida e una Volkswagen Golf con a bordo un 38enne. Per cause ancora da accertare, i mezzi si sono scontrati violentemente: per il 14enne, caduto a terra in seguito all'impatto, non c'è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori del 118 è morto a causa delle gravissime ferite riportate. Ferito, anche se sembra in maniera lieve, il 38enne alla guida dell'auto, medicato in ospedale. La salma del ragazzo è stata portata all'istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sia il giovane deceduto sia il 38enne sono di Velletri.

Auto contro scooter, muore 14enne: indagini in corso

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile e gli agenti della Polizia di stato del locale commissariato. Il ragazzo era uscito con i suoi amici e stava probabilmente tornando a casa quando ha avuto il terribile incidente che gli è costato la vita. Le forze dell'ordine hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni per consentire di svolgere i rilievi, che dovranno accertare eventuali responsabilità per il sinistro, di cui al momento non si conosce ancora la dinamica. Sotto shock il 38enne, portato in ospedale per gli accertamenti del caso e per essere medicato. Sconvolti i residenti della zona per quanto accaduto ieri sera e per la morte del ragazzino, l'ennesima tragedia sulle strade del Lazio.