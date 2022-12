Torna libera per Natale l’ex sarta di Sofia Loren: aveva accoltellato il marito per difendersi Loretta Marconi era stata portata a Rebibbia ad agosto, ma in carcere non sarebbe dovuta mai entrare, né per la sua età (84 anni) né per le patologie di cui soffre.

A cura di Natascia Grbic

Potrà tornare a casa per Natale Loretta Marconi, l'ex sarta 84enne di Sofia Loren arrestata ad agosto per aver accoltellato il marito al culmine di una lite. Dopo alcuni giorni passati nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, la donna è stata trasferita nella casa famiglia delle suore di Santa Caterina. Adesso, in occasione delle festività natalizie, potrà tornare a casa, ospitata da alcuni parenti. Non dal marito, che pure aveva chiesto di tornare a stare insieme.

La storia di Loretta Marconi è stata resa nota dalla Garante dei detenuti di Roma Gabriella Stramaccioni. "Prelevata dalla sua casa in pigiama senza la possibilità di prendere nulla. Neanche la dentiera. Certo, forse in quel momento non vi erano alternative, ma le alternative vanno pensate a costruite. La signora non doveva entrare", aveva dichiarato Stramaccioni.

Loretta aveva raccontato di aver accoltellato il marito al culmine di una lite. La donna ha dichiarato che l'uomo spesso la picchiava, e in quell'occasione lo aveva ferito per difendersi. Data l'assenza di soluzioni alternative, la donna era stata portata in carcere, anche se lì – per età e patologie – non sarebbe mai dovuta entrare. La Garante ha cominciato a muoversi sin da subito per trovare una soluzione alternativa, e dopo pochi giorni l'84enne è effettivamente uscita dal carcere per andare in una struttura più adatta alla sua situazione.

A febbraio Loretta Marconi sarà sottoposta a una perizia per verificare se al momento del ferimento del marito fosse in grado di intendere e di volere. Nel frattempo potrà stare a casa e non sarà portata in carcere.