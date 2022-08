Accoltella il marito, arrestata ex sarta di Sofia Loren: “A 84 anni non deve stare in carcere” La denuncia arriva da Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti del Comune di Roma. La donna è stata arrestata lo scorso 9 agosto dopo aver accoltellato il marito. “Servono misure alternative, a 84 anni non può stare in carcere”.

A cura di Natascia Grbic

"Oggi Ferragosto nelle Rebibbie. C'è attesa per la visita del capo del Dap. Fra i vari incontri di questa mattina mi ha colpito quello con Loretta all'infermeria del femminile. Loretta ha 84 anni . È stata portata in questi giorni. Prelevata dalla sua casa in pigiama senza la possibilità di prendere nulla. Neanche la dentiera. Certo, forse in quel momento non vi erano alternative, ma le alternative vanno pensate a costruite. La signora non doveva entrare".

La denuncia arriva da Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti del Comune di Roma, oggi in visita nel carcere romano di Rebibbia. La signora Loretta, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, è l'ex sarta di Sofia Loren e Marcello Mastroianni, in passato ha cucito degli abiti per loro. La donna è stata arrestata lo scorso 9 agosto dopo aver accoltellato il marito. Per Loretta c'è stata una forte attivazione, anche da parte delle altre detenute, che hanno provveduto a darle vestiti e biancheria per cambiarsi, oltre a sapone e dentifricio per potersi lavare.

Secondo quanto dichiarato da Stramaccioni a Il Corriere della Sera, Loretta avrebbe accoltellato il marito per difendersi. L'84enne ha raccontato che l'uomo la stava picchiando: a quel punto lei lo avrebbe accoltellato, ferendolo gravemente. Lui è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Lei è stata invece portata in carcere a Rebibbia, anche se la Garante si è attivata per farla uscire. L'ex sarta di Sofia Loren dovrebbe andare in una struttura gestita da suore, che si sarebbe detta pronta ad accoglierla.

"In un momento così drammatico per il carcere come si può pensare di recludere una donna di 84 anni? – continua Stramaccioni – Certo che la faremo uscire. Ho preso impegno con lei per la ricerca di un alloggio. Ma altrettanto vero che la signora non doveva entrare. Della serie: una telefonata allunga la vita. Anche quella che le istituzioni preposte possono fare per attivare i servizi dedicati".