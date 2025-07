Cesare Pambianchi ex presidente Confcommercio Roma condannato a 8 anni di carcere per bancarotta fraudolenta

video suggerito

Cesare Pampbianchi ex presidente di Confcommercio Roma (La Presse)

Cesare Pambianchi è stato condannato a otto anni di carcere per bancarotta fraudolenta. L'ex presidente di Confcommercio Roma, commercialista e imprenditore, è accusato di aver manovrato il fallimento di alcune società. Della stessa accusa dovranno rispondere anche clienti del suo studio, come Aldo Palombini, titolare del caffè Palombini e Carlo Mazzieri. Per Palombini la condanna è a cinque anni di carcere, per Mazzieri a otto anni. Nella vicenda giudiziaria sono coinvolti dodici imputati. Le pene vanno dai tre ai nove anni di carcere. L’avvocato di Cesare Pambianchi, Gianluca Tognozzi, ha definito la sentenza "inspiegabile". Tra gli imputati sono stati invece assolti Maurizio e Gianfranco Consiglio, proprietari di una società che ha gestito il marchio Castroni.

La condanna arrivata nei confronti di Pambianchi si riferisce a fatti che risalgono all'arco temporale compreso tra il 2013 e il 2014. Come riporta Il Corriere della Sera i giudici hanno emesso sentenza di colpevolezza nei confronti dei seguenti imprenditori del panorama romano con le rispettive condanne, ancora in Appello: Aldo Palombini condannato a cinque anni per bancarotta fraudolenta. Antonietta e Chiara Pezoni, del gruppo Mas, Magazzini allo Statuto, entrambe state condannate a quattro anni e dieci mesi.

Pietro Ragone, condannato a tre anni e otto mesi. Una condanna a nove anni è stata pronunciata per Marco Adami è stato condannato a nove anni di reclusione, ritenuto responsabile dai giudici di aver aiutato i fallimenti pilotati con trasferimenti all’estero. E ancora Stefano Perotti, Stefano Benedini, Angelo Mengari e Alfonso Gemelli, condannati a quattro anni di carcere. Nella lista delle società fallite c'è la Aprilia Build, con a capo Roberto Celli, condannato a sei anni e otto mesi.