Tor Bella Monaca, carabinieri aggrediti da due fidanzati che litigano in strada: arrestati Due ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Hanno aggredito i carabinieri mentre litigavano in strada.

A cura di Natascia Grbic

Due ragazzi sono stati arrestati, altri due – tra cui un minore – denunciati a piede libero: questo il bilancio di quanto accaduto ieri sera a Tor Bella Monaca, in via Santa Rita da Cascia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo aver visto una coppia di fidanzati litigare fuori dall'auto. Quando i due hanno visto i militari, li hanno aggrediti, prendendoli a calci e pugni. A loro si sono aggiunti un parente e un amico dell'uomo. Le accuse per i due arrestati sono minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Una persona ha tentato di fuggire e si è così sottratta all'arresto nell'immediato, ma è stata identificata e denunciata successivamente. I carabinieri aggrediti sono andati in ospedale, dove sono stati medicati e dimessi con una prognosi rispettivamente di tre e sette giorni.

A denunciare l'accaduto è stata Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione Torpiùbella e attivista anti-racket, che ha descritto quanto accaduto sulla sua pagina Facebook. "Una notte di follia, dove i carabinieri sono stati attaccati. Non era una lite che è degenerata, ma un vero atto di criminalità inaudita. La vigilanza è stata vittima di un vile attacco giustificato dietro a una lite tra fidanzati". La donna, riporta l'Agi, sarà chiamata a testimoniare per riportare quanto accaduto.